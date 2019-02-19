"Ливерпуль" - "Бавария": прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Обозреватель "СЭ" Вячеслав Короткин дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Бавария".

- Первый матч плюс-минус равных соперников. Очень сложно спрогнозировать его итог, потому что Клопп прекрасно знает "Баварию", много лет соперничал с ней в бундеслиге как главный тренер "Боруссии". "Бавария" сейчас не очень хорошо идет в своем чемпионате. "Ливерпуль" любит давить, высоко прессинговать, сминать соперников, но немцы умеют справляться с этим напором. Не исключаю, что у немецкой команды это получится и здесь. При прочих равных "Ливерпуль" видится фаворитом не всей стадии, но первого матча. Пускай будет 2:0 в пользу "Ливерпуля", хотя я могу и ошибиться, - сказал Короткин.

Матч между "Ливерпулем" и "Баварией" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Ливерпуль" - "Бавария": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 19 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени

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