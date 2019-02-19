20:20 19 февраля | Футбол — Лига чемпионов

"Лион" - "Барселона": онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов - в 23.00

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"Лион" вышел в плей-офф со второго места в группе F, пропустив вперед только "Манчестер Сити". "Барселона" выиграла группу В.

В своем последнем матче "Лион" обыграл "Генгам" в чемпионате Франции (2:1). "Барса" выиграла у "Вальядолида" - 1:0.

Матч между "Лионом" и "Барселоной" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Лион" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 19 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени

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Лион - Барселона

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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