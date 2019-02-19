"Лион" - "Барселона": прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лион" - "Барселона".

- В этой паре я верю в "Барселону". Мне кажется, "Барселона" выиграет достаточно уверенно. Может быть, "Лион" проиграет 0:2, - сказал Зеленов.

Матч между "Лионом" и "Барселоной" начнется в 23.00 по московскому времени.

"Лион" - "Барселона": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 19 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени

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