«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лейпцигу» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Лейпциг» переиграл «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:2). Немецкая команда забила два быстрых гола, а после перерыва довела счет до крупного. Английский коллектив отыграл два мяча в самой концовке.

«Лейпциг» с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «МЮ» стал третьим в группе и попал в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

Группа H

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3:2 (2:0)

Голы: Анхелиньо, 2 (1:0). Айдара, 13 (2:0). Клайверт, 69 (3:0). Бруну Фернандеш, 80 — с пенальти (3:1). Погба, 82 (3:2).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Мукьеле, Конате, Анхелиньо (Хальстенберг, 87), Кампль (Адамс, 75), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 57), Нкунку, Ольмо (Клайверт, 56), Айдара.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Уильямс, 61), Алекс Теллес (ван де Бек, 46), Магуайр, Линделеф (Туанзебе, 78), Ван-Биссака (Фосу-Менса, 78), Матич (Погба, 61), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 5. Мукьеле, 32. Забитцер, 35. Шоу, 44. Клайверт, 62. Магуайр, 63. Уильямс, 68. Линделеф, 77. Адамс, 81.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

8 декабря. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».