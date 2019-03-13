Лерой Сане: "В Лиге чемпионов чем дальше проходишь, тем сложнее будет становиться"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане после победы над "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0) отметил, что команда вновь показала хорошую игру. Также он добавил, что в данном турнире чем дальше проходишь, тем сложнее играть.

– Мы снова показали хорошую игру, – цитирует официальный сайт УЕФА Сане. – Знали, что будет тяжело, но у нас все получилось, и сейчас мы счастливы. В начале матча соперники хорошо держались и играли компактно, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы найти свободное пространство. Это была хорошая победа.

Мы знали, что это будет тяжелая игра. Они действительно хорошо играли. Мы же просто старались продолжать играть в свой футбол. Мы знали, что нужно сделать, чтобы найти свободные зоны. И мы делали это, особенно после первого гола. Тогда мы уже точно знали, что делать.

Все знают, что мы сильная и действительно агрессивная в атаке команда. Но мы также знаем, что чем дальше проходишь, тем сложнее будет становиться. Это очень трудный турнир, в котором вы можете играть против действительно сложных соперников.