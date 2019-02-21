Лерой Сане: "Для меня гол в ворота "Шальке" очень много значит"

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане после победы над "Шальке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что гол для него многое значит. Немец, выступавший до переезда в Англию за гельзенкирхенцев, в концовке встречи сравнял счет.

- Для меня этот гол очень много значит, - цитирует официальный сайт УЕФА Сане. - Мне было немного грустно за "Шальке", особенно за болельщиков, потому что атмосфера здесь, как всегда, была невероятной. "Шальке" играл очень хорошо. Они так защищались, что нам было по-настоящему трудно.