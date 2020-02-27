Леонардо Бонуччи: «Ювентус» давал «Лиону» возможность делать все легко»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после поражения от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команде нужно поработать перед ответной встречей.

— Мы опаздывали к каждому мячу в первом тайме, я не знаю почему, — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Что-то пошло не так. Буквально со стартовым свистком я почувствовал, что что-то не включилось. Мы играли далеко друг от друга в первом тайме, и давали «Лиону» возможность делать все легко. Нам надо усердно работать перед ответным матчем, потому что мы не сможем еще раз сыграть так, как в Турине.