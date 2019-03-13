Леонардо Бонуччи: "Прошу прощения у тех, кто заранее праздновали поражение "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после победы над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) попросил прощения у тех, кто праздновал вылет туринцев после первой встречи. По его словам, болельщики были 12-м игроком туринцев.

- Это великий день для всех поклонников "Ювентуса", - цитирует официальный сайт УЕФА Бонуччи. - Многие заранее праздновали наше поражение, и я прошу у них прощения. "Юве" всегда отвечает на поле. Сегодня мы вышли на матч с верным настроем, а болельщики стали наш им 12-м игроком.

Мы намеревались атаковать флангами при поддержке крайних защитников. Думаю, такая тактика доставила сопернику определенные проблемы. Подобные достижения мотивируют на дальнейшую усердную работу. Камбэк получился славным, и полученный адреналин нужно использовать во всей оставшейся части сезона.