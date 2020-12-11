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Леон Бэйли — лучший игрок тура в Лиге Европы

11 декабря 2020, 17:41

Ямайский нападающий «Байера» Леон Бэйли признан лучшим игроком шестого тура группового турнира Лиги Европы, информирует сайт УЕФА.

В заключительном туре «Байер» обыграл «Славию» со счетом 4:0, а Бэйли отметился дублем.

Также на награду претендовали нападающий «Хоффенхайм» Максимилиан Байер, форвард софийского ЦСКА Али Соу и полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо.

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