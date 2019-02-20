Лео Дюбуа: "Счет 0:0 "Лион" устраивает"

Защитник "Лиона" Лео Дюбуа после ничьей с "Барселоной"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что счет его команду устраивает. Тем не менее, он понимает, что в ответной встрече 13 марта будет трудно.

- У "Барселоны" есть Месси, который напрягает всю линию защиты, - цитирует официальный сайт УЕФА Дюбуа. - Мы старались отвести игру от центральной зоны перед воротами, так как с флангов они менее опасны. Счет нас устраивает. У нас остается шанс на выход в следующий этап, хотя мы знаем, что это будет трудно. Мы верим в себя.

Мы не всегда контролировали ситуацию. Возможно, мы также не справились с некоторыми контратаками. Но все приложили максимум усилий и внесли свой вклад. У нас есть за что играть через три недели: в этом большом матче все будет зависеть от нас.