Лэмпард в предвкушении дебюта в Лиге чемпионов в качестве тренера

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от тренерского дебюта в Лиге чемпионов. В первом туре группового раунда лондонцы встретятся с «Валенсией».

— Впереди Лиги Чемпионов, — цитирует Sky Sports Лэмпарда. — Это лучшее клубное соревнование в мире. Уверен, что Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и Фикайо Томори в восторге по этому поводу. Это должны чувствовать все игроки — все они любят Лигу Чемпионов. Предвкушаю свой дебют в качестве тренера.

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