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Лэмпард не стал оценивать ситуацию со сменой тренера в «Валенсии»

10:08
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии стартового матча группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» отметил, что смена тренера в испанском клубе никакого отношения к готовности его команды не имеет.

— Я знаю о том, что произошло, но в то же время это не влияет на то, как мы подходим к этому матчу, — цитирует AS Лэмпарда. Это команда фантастического уровня.

11 сентября бывший главный тренер «Валенсии» Марселино был отправлен в отставку. Его сменил Альберт Селадес.

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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