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Куман в ожидании противостояния Месси и Роналду

7 декабря 2020, 15:36
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором его команде будет противостоять «Ювентус».

«Завтра нас ждет увлекательное противостояние. Мы увидим на поле Месси и Роналду. Наверное, неправильно определять, кто сильнее из двух лучших игроков современности. Надеюсь, болельщики получат удовольствие», — цитирует Кумана Twitter туринцев.

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23..00 мск.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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