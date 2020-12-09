Куман объяснил, почему «Барселона» крупно проиграла «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после поражения от «Ювентуса» в 6-м туре Лиги чемпионов признался, что недоволен игрой своей команды. По его мнению, каталонцы неуверенно играла с самого начала встречи.

— Мне не понравилось, как мы начали этот матч, без агрессии, как будто старались не проиграть, а не играть на победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса.

Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. «Ювентус» выглядел гораздо убедительнее. По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как «Юве». Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно.