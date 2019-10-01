Крыховяк хочет насладиться моментом в Лиге чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от встречи с «Атлетико» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.

— Грядущий матч — хорошая возможность для нас, — цитируют «Известия» Крыховяка. — «Атлетико» — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году.

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