Кроос пропустил матч с «Манчестер Сити» в целях предосторожности

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не попал в основной состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Как сообщает AS, отсутствие немца — медицинская мера предосторожности. Хавбек не смог закончить последнюю тренировку перед игрой, поэтому главный тренер Зинедин Зидан не хотел рисковать им.