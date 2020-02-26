Кристоф Дюгарри: «Такое ощущение, что вместо Бускетса против «Наполи» играл мой отец»
10:16
Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри раскритиковал игру полузащитника каталонцев Серхио Бускетса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).
— Матч был просто отвратительным, — приводит GFFN слова Дюгарри. — Бускетс? Такое ощущение, что вместо него на поле вышел мой отец.
УЕФА признал Бускетса лучшим игроком по итогам встречи. Ответный матч «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.
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