Кристоф Дюгарри: «Такое ощущение, что вместо Бускетса против «Наполи» играл мой отец»

Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри раскритиковал игру полузащитника каталонцев Серхио Бускетса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

— Матч был просто отвратительным, — приводит GFFN слова Дюгарри. — Бускетс? Такое ощущение, что вместо него на поле вышел мой отец.

УЕФА признал Бускетса лучшим игроком по итогам встречи. Ответный матч «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.