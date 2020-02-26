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Кристоф Дюгарри: «Такое ощущение, что вместо Бускетса против «Наполи» играл мой отец»

10:16
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Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри раскритиковал игру полузащитника каталонцев Серхио Бускетса в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

— Матч был просто отвратительным, — приводит GFFN слова Дюгарри. — Бускетс? Такое ощущение, что вместо него на поле вышел мой отец.

УЕФА признал Бускетса лучшим игроком по итогам встречи. Ответный матч «Барселона» — «Наполи» состоится 18 марта, начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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