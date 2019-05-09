Кристиан Эриксен: "Мне жаль "Аякс". Они играли лучше нас по совокупности двух матчей"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) признал, что соперник играл лучше. Также он добавил, что сыграть в финале является мечтой для каждого игрока.

- Это был какой-то невероятный матч, - цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена. - Мы старались отыграться и в конечном счете нам повезло. Мне жаль "Аякс". Они играли лучше нас по совокупности двух матчей. Сейчас мы чувствуем огромное облегчение. Мы из последних сил сражались за это достижение. Финал Лиги чемпионов - мечта для каждого из нас.