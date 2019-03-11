Криштиану Роналду: "Ювентус" сделает все, чтобы пройти "Атлетико в ЛЧ"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

– "Атлетико" – сильная команда, все знают, что они хорошо защищаются, не рискуют и играют на контратаках, но мы готовы к этому, – цитирует Роналду AS. – Мы хотим сделать все, чтобы пройти в следующий раунд. Никто не ожидал, что "Ювентус" проиграет в первом матче, но во второй игре все может случиться.

Болельщикам нужно думать позитивно и верить в то, что пройти в четвертьфинал возможно. Мы постараемся сделать все от нас зависящее.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой "Атлетико" со счетом 2:0. Ответная игра состоится во вторник, 12 марта, на стадионе "Ювентуса".​