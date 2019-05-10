Криштиану Роналду: "У "Барселоны" выдающаяся команда и лучший игрок мира Месси"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что в поражении "Барселоны" от "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов виновна вся команда, а не отдельные игроки. Каталонцы в первой игре победили 3:0, а в ответном матче уступили 0:4.

– Несправедливо выделять виновников поражения, – цитирует Standart Роналду. – У "Барселоны" выдающаяся команда и лучший игрок мира Месси.

Как-то я читал, что другие игроки проиграли, а "Барселона" выиграла благодаря Месси. Это огромная несправедливость по отношению ко всем игрокам и тренерскому штабу. У "Барселоны" отличная команда с хорошими игроками и тренерами. Нужно быть осторожнее с критикой.

Жаль, что в финале не играет испанский клуб, но "Ливерпуль" больше заслужил выйти в финал.

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом".