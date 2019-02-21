10:57 21 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Криштиану Роналду: "Это был тяжелый вечер"

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

 
20 февраля. Мадрид. &quot;Атлетико&quot; - &quot;Ювентус&quot; - 2:0. Криштиану Роналду показывает цифру пять мадридским болельщикам."У меня пять побед в ЛЧ, у "Атлетико" – ноль". Роналду смешон

Во время игры фанаты "Атлетико" скандировали "Роналду, заплати налоги", намекая на дело в отношении португальца о неуплате налогов.

В ответ форвард показал болельщикам пять пальцев, намекая на пять побед в Лиге чемпионов. После матча форвард, возмущенный поведением фанатов соперников, снова показал этот жест в микст-зоне и добавил: "У меня пять побед в Лиге чемпионов, у "Атлетико" - ни одной".

"Это был тяжелый вечер. Давайте просто верить", - написал Роналду в Инстаграме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È stata una serata difficile. Ora crediamoci #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 20 Фев 2019 в 3:26 PST

 

Атлетико - Ювентус

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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