Криштиану Роналду: "Это был тяжелый вечер"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

Во время игры фанаты "Атлетико" скандировали "Роналду, заплати налоги", намекая на дело в отношении португальца о неуплате налогов.

В ответ форвард показал болельщикам пять пальцев, намекая на пять побед в Лиге чемпионов. После матча форвард, возмущенный поведением фанатов соперников, снова показал этот жест в микст-зоне и добавил: "У меня пять побед в Лиге чемпионов, у "Атлетико" - ни одной".

"Это был тяжелый вечер. Давайте просто верить", - написал Роналду в Инстаграме.