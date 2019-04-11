Крис Смоллинг: "Мы выполнили план на матч с "Барселоной", пусть и не смогли забить"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг - о матче с "Барселоной" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мы выполнили план на этот матч, пусть и не смогли забить, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Знали, что нужно действовать очень интенсивно, ведь "Барса" не сталкивается с такими скоростями каждую неделю
Ответная игра состоится 16 апреля.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027152/
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