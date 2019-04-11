00:29 11 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Крис Смоллинг: "Мы выполнили план на матч с "Барселоной", пусть и не смогли забить"

3
Обсудить

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг - о матче с "Барселоной" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы выполнили план на этот матч, пусть и не смогли забить, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Знали, что нужно действовать очень интенсивно, ведь "Барса" не сталкивается с такими скоростями каждую неделю

Ответная игра состоится 16 апреля.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Манчестер Юнайтед - Барселона

 

Опрос

Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027152/

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ