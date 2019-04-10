Крис Смоллинг: "Игроки "МЮ" были счастливы после жеребьевки"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" рассказал, что в команде были рады получить в соперники именно каталонский клуб. Он добавил, что игроки даже поздравляли друг друга с этим жребием.
- Мы разогревались на велотренажерах во время жеребьевки, - приводит beIN Sports слова Смоллинга. - Обычно мы делаем это 10 минут и переходим к другой работе, но тут задержались на 20, так как по телевизору была жеребьевка. Как только она завершилась, мы были счастливы. Мы поздравляли друг друга.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" начнется в 22.00 по московскому веремени.
Все о Лиге чемпионов - здесь.
Опрос
Кто из четвертьфиналистов фаворит Лиги чемпионов-2018/19?
Загрузка...