Красное море фанатов "Ливерпуля" в центре Мадрида. Видео

Фанаты "Ливерпуля" заполонили центр Мадрида перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Множество людей в красных футболках исполняли песню "You'll never walk alone", являющуюся гимном мерсисайдцев.
Esto era lo de “Gallina de piel” @michaelrobinson ?— Noemí de Miguel (@Noemidemiguel) 1 июня 2019 г.
Me pasan este vídeo de la #fanzone del @LFC
ESPECTACULAR #UCLFinal19 #UCL #Liverpool #Supporters #Respect #Youwillneverwalkalone @casadelfutbol pic.twitter.com/XmF7plM6mm
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)
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