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«Краснодару» при жеребьевке второй год подряд изначально выпало киевское «Динамо»

1 сентября 2020, 13:28

При жеребевке четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Краснодару» выпал победитель матча между киевским «Динамо» и АЗ. Однако УЕФА продолжает при жеребьевках еврокубков разводить клубы из России и Украины.

Таким образом, украинский и голландский клуб отправились во вторую пару, где встретятся с победителем противостояния «Гента» и «Рапида». «Краснодару» же досталась пара ПАОК — «Бенфика».

Соперники клубов уже были заране известны, сегодняшняя жеребьевка определила лишь хозяев первых матчей.

Отметим, что год назад при отборе Лиги чемпионов «Краснодару» также выпало «Динамо», после разведения клубов им в соперники достался «Порту».

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