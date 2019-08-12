14:33 12 августа | Футбол — Лига чемпионов

"Краснодар" вылетел на матч с "Порту". Фото

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"Краснодар" отправился на выездной матч с "Порту", cоответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.

Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 13 августа в Португалии. В первом матче "драконы" в гостях одержали победу со счетом (1:0).

"СЭ" проведент текстовую трансляцию матча "Порту" - "Краснодар", которая состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени.

 

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