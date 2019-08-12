"Краснодар" вылетел на матч с "Порту". Фото

"Краснодар" отправился на выездной матч с "Порту", cоответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.

Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоится 13 августа в Португалии. В первом матче "драконы" в гостях одержали победу со счетом (1:0).

"СЭ" проведент текстовую трансляцию матча "Порту" - "Краснодар", которая состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр