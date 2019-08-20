«Краснодар» вылетел на матч с «Олимпиакосом». Фото
20 августа 2019, 11:28
«Краснодар» отправился в Грецию на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом», cоответствующими фотографиями клуб поделился в Twitter.
Матч состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
Вылетаем в Грецию? #ОлимпиакосКраснодар #ВпередБыки #ЛЧ pic.twitter.com/HYktAOAJrD— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 20, 2019
Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...