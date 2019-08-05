"Краснодар" в случае прохода "Порту" сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" - "Олимпиакос" или "Базель" - ЛАСК

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Будет назван соперник победителя пары "Краснодар" - "Порту".

В случае победы над португальским клубом "Краснодар" достанется победитель пары "Истанбул Башакшехир" - "Олимпиакос" или "Базель" - ЛАСК. Победитель второй из этих пар достанется лучшему в противостоянии между киевским "Динамо" и "Брюгге".

Жеребьевка начнется в 13.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Жеребьевка

Путь чемпионов

Сеяные

ПАОК (Греция)/"Аякс"(Голландия)

ЧФР (Румыния)/"Селтик" (Шотландия)

"Црвена Звезда" (Сербия)/"Копенгаген" (Дания)

"Динамо" Загреб (Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия)

Несеяные

"Янг Бойз" (Швейцария)

АПОЭЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан)

"Славия" (Чехия)

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

Сеяные

"Краснодар" (Россия)/ "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия)/"Динамо" Киев (Украина)

Несеяные

"Истанбул Башакшехир" (Турция)/"Олимпиакос" (Греция)

"Базель" (Швейцария)/ЛАСК (Австрия)