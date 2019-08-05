"Краснодар" в случае прохода "Порту" сыграет с победителем пары "Истанбул Башакшехир" - "Олимпиакос" или "Базель" - ЛАСК

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Будет назван соперник победителя пары "Краснодар" - "Порту".
В случае победы над португальским клубом "Краснодар" достанется победитель пары "Истанбул Башакшехир" - "Олимпиакос" или "Базель" - ЛАСК. Победитель второй из этих пар достанется лучшему в противостоянии между киевским "Динамо" и "Брюгге".
Жеребьевка начнется в 13.00 по московскому времени.
Лига чемпионов
Четвертый отборочный раунд
Жеребьевка
Путь чемпионов
Сеяные
ПАОК (Греция)/"Аякс"(Голландия)
ЧФР (Румыния)/"Селтик" (Шотландия)
"Црвена Звезда" (Сербия)/"Копенгаген" (Дания)
"Динамо" Загреб (Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия)
Несеяные
"Янг Бойз" (Швейцария)
АПОЭЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан)
"Славия" (Чехия)
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)
Путь представителей лиг
Сеяные
"Краснодар" (Россия)/ "Порту" (Португалия)
"Брюгге" (Бельгия)/"Динамо" Киев (Украина)
Несеяные
"Истанбул Башакшехир" (Турция)/"Олимпиакос" (Греция)
"Базель" (Швейцария)/ЛАСК (Австрия)