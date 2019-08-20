«Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом». Фото
20 августа 2019, 16:49
«Краснодар» прилетел в Грецию, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит первый матч четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Мы на месте! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 20, 2019
Вечером знакомство со стадионом, на котором завтра будет битва ?#ОлимпиакосКраснодар #ЛЧ #ВпередБыки pic.twitter.com/0Mg2RNKm2u
— Мы на месте! Вечером знакомство со стадионом, на котором завтра будет битва, — говорится в сообщении.
Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Да
85.7%
Нет
14.3%
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