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«Краснодар» начнет отбор Лиги чемпионов дома

1 сентября 2020, 13:14
Игроки «Краснодара». Фото Андрей Шрамко/ ФК «Краснодар»
Игроки «Краснодара». Фото Андрей Шрамко/ ФК «Краснодар»
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В Ньоне прошла жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. «Краснодар» начнет отбор с домашнего матча.

В четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов кубанский клуб встретится с победителем матча 3-го отборочного раунда ПАОК — «Бенфика». Игры 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 15-16 сентября.

В 4-м отборочном раунде будет проведено две встречи. Первые матчи раунда пройдут 22-23 сентября — «Краснодар» сыграет дома, вторые — 29-30 сентября.

Помимо «Краснодара» в Лиге чемпионов от России также сыграют «Зенит» и «Локомотив», которые начнут борьбу с группового турнира.

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