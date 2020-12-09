Красная карточка тренера «Истанбула» Вебо отменена

УЕФА отменил удаление тренера «Истанбул Башакшехир» Пьера Вебо в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», сообщает Twitter турецкого клуба. Таким образом, он сможет присутствовать на скамейке запасных. Матч будет доигран сегодня.

Напомним, что игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

Доигровка начнется в 20.55 по московскому времени при новой бригаде арбитров.