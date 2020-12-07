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Коутинью считает, что «Барселоне» очень важно победить «Ювентус»

7 декабря 2020, 17:58
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью перед матчем Лиги чемпионов с «Ювентусом» рассказал, почему победа важна для его команды.

«Завтра нас ждет отличный матч, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. — Хотим занять первое место, поэтому будет очень важно победить. После поражения — пусть даже в другом турнире — всегда хочется поскорее вернуться на поле и показать свою силу.

Матч «Барселона» — «Ювентус» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

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