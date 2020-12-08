Конте уверен, что «Интер» может обыграть «Шахтер» и без Видаля

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера». Эту игру пропустит полузащитник команды Артуро Видаль.

«Ситуация простая — мы обязаны побеждат, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Неделю назад у нас не было шансов, сейчас же есть луч надежды. Нам будет не хватать ряда игроков, особенно в полузащите. Видаль не сыграет, но мы выиграли даже в предыдущем матче без Артуро. Сыграем, зная, что у нас превосходная команда»

Матч «Интер» — «Шахтер» состоится 9 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.