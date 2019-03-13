Коке: "Ювентус" сыграл более настырно и реализовали свои моменты"

Полузащитник "Атлетико" Коке после поражения от "Ювентуса"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что соперник сыграл более настырно. Также он добавил, что из таких ошибок нужно извлекать уроки.

- Вечер выдался тяжким, - цитирует официальный сайт УЕФА Коке. - Соперники сыграли более настырно и реализовали свои моменты. Остается только их поздравить. Мы сыграли лучше на "Метрополитано", а сегодня "Ювентус" превзошел нас. Из таких ошибок нужно извлекать уроки.