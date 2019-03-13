Коке: "Ювентус" сыграл более настырно и реализовали свои моменты"

Полузащитник "Атлетико" Коке после поражения от "Ювентуса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что соперник сыграл более настырно. Также он добавил, что из таких ошибок нужно извлекать уроки.
- Вечер выдался тяжким, - цитирует официальный сайт УЕФА Коке. - Соперники сыграли более настырно и реализовали свои моменты. Остается только их поздравить. Мы сыграли лучше на "Метрополитано", а сегодня "Ювентус" превзошел нас. Из таких ошибок нужно извлекать уроки.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026856/index.html
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