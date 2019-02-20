Коке сможет сыграть с "Ювентусом"

Полузащитник "Атлетико" Коке сможет участвовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает официальный сайт клуба. Игрок восстановился после мышечного повреждения правого бедра, которое он получил в матче с "Уэской" 19 января.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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