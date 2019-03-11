Коке: "Понимаем, что в Турине будет война"

Полузащитник "Атлетико" Коке отметил, что его команда не расслаблена перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой игре в Мадриде "Атлетико" победил со счетом 2:0.

– Важно то, как мы сыграем в Турине, – цитирует A Bola Коке. – Мы знаем, что добыли в первом матче хороший результат. Но всегда может случиться нечто непредвиденное. Давление болельщиков? Мы очень часто играем на горячих стадионах в раскаленной обстановке. Понимаем, что нас ждет война. Но это будет битва 11 на 11.