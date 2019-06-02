Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл первый трофей с этим клубом.

В минувшем сезоне немецкий специалист также довел "Ливерпуль" до финала Лиги чемпионов, однако проиграл "Реалу" (1:3). Кроме того, при нем "красные" играли в финале Лиги Европы в 2016 году, где уступили "Севилье" (1:3).

Отметим, что Клопп проиграл шесть финалов с момента победы в Кубке Германии с "Боруссией" в 2012 году.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" занял 2-е место в чемпионате Англии, на одно очко отстав от "Манчестер Сити", ставшего чемпионом.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр