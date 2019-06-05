00:05 5 июня | Футбол — Лига чемпионов

Клопп рассказал, как отметил победу "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как проходило празднование победы в Лиге чемпионов. Он отметил, что вечеринка прошла отлично.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале ЛЧ, который прошел в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

- Я стоял в углу и пил пиво, общался с друзьями и семьей, а затем просто лег спать. Вечеринка была прекрасной, - приводит Sportbild слова Клоппа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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