Клопп: «Раньше я поддерживал идею видеоповторов, сейчас — не уверен»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ВАР в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1).
— Я еще не видел момента с отменой нашего гола, но принятие решения слишком затянулось, а на поле было холодно, — приводит Goal слова Клоппа. — Раньше я поддерживал введение видеоповторов, но не уверен, что поддержал бы их введение сейчас. Что ж, у нас теперь есть ВАР и с этим нужно считаться.
«Ливерпуль» занял первое место в группе D с 13 очками. «Мидтьюлланн» стал последним в группе с 2 очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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