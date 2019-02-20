Клопп и Ковач объяснили заминку с рукопожатием. Конфликта между ними нет

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что между ним и коллегой из "Баварии" Нико Ковачем нет конфликта. Журналистам показалось, что тренеры повздорили, когда после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0, они не сразу пожали друг другу руки и обменялись репликами.

– Нет, никакого конфликта, – цитирует A Bola Клоппа. – Я просто хотел сразу пожать руку Ковачу после финального свистка, а он сначала подошел к игрокам и поприветствовал их. Потом он вернулся ко мне. Я сказал, что жду его, он извинился, а я ответил: "Нет проблем".

Ковач подтвердил, что так и было, и нашел ситуацию курьезной.

– Это довольно забавный момент, – отметил Ковач. – В Германии обычно после игры приветствуют в первую очередь игроков. А в Англии сначала тренеры жмут друг другу руки. Я последовал своей привычке из Германии. Потом извинился.