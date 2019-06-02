Клопп и Гвардьола пообещали надрать друг другу задницы в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0) рассказал о беседе с Хосепом Гвардьолой ("Манчестер Сити"), сообщает 101 Great Goals.

По итогам прошедшего сезона Гвардьола с "Ман Сити" выиграл АПЛ, Кубок Англии и Кубок Английской футбольной лиги. "Ливерпуль" до последнего тура боролся за золотые медали в чемпионате Англии.

– Некоторое время назад я успел поговорить с Гвардьолой. Что мы обсуждали? Мы дали обещание надрать друг другу задницы в следующем сезоне! Ради этого пойдем на всё. Посмотрим, что будет в итоге. Наш главный физиотерапевт Ли Нобес работал в "Манчестер Сити" в начале сезона, но потом захотел выиграть Лигу чемпионов… Это шутка!, – цитирует Клоппа 101 Great Goals.

Все о Лиге чемпионов – здесь