Клаудио Маркизио: «Ювентус» заслужил выиграть Лигу чемпионов»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что туринскому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов.

— Меня очень беспокоил тот факт, что я не выиграл Лигу чемпионов в такой успешный цикл клуба, — цитирует Маркизио DAZN . — Я надеюсь, что мои бывшие товарищи по команде смогут выиграть турнир, они заслужили это после всех жертв, которые они понесли.