Классон: «Даже если выложимся на полную с «Челси», у нас останутся силы на «Локомотив»
7 декабря 2020, 21:52
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон на пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси» ответил на вопросы журналистов.
— Мы приехали только побеждать, — отметил Классон. — Хотим показать хорошую игру и добиться результата. Это будет важная игра. Несмотря на то, что мы пробились в евровесну, игры с такими большими командами бывают нечасто.
— Насколько команда готова к этой игре? И нет ли желания поберечь силы перед «Локомотивом»?
— Эта игра в Лиге чемпионов, мы хорошо готовились к ней. Даже если мы выложимся на полную завтра, у нас останутся силы и на «Локомотив».
(Екатерина Потапова)
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