Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер - о матче с "Аяксом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. В первой игре голландский клуб победил со счетом 1:0.

- В нашей команде все верят в общую победу над "Аяксом". Терять нам нечего, и мы постараемся забить в Амстердаме как можно больше мячей, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы уступаем лишь со счетом 0:1. Да, "Аякс" забил на выезде. Но давайте вспомним наш гостевой поединок с "Манчестер Сити" в четвертьфинале. У нас был чудесный настрой, мы показали бойцовский характер и забили три мяча. Не вижу причин, почему мы не можем сыграть так снова. Очень важно выйти на поле без тени страха. Да, играть в Амстердаме сложно любой команде, я там уже выходил на газон. Но мы верим в себя, верим, что можем забить там больше одного гола. В выездном матче с "Сити" вся наша команда пахала от первой до последней минуты. Уверен, если сыграем так же в среду, все у нас будет хорошо. В Лиге чемпионов гостевые голы очень важны, и мы верим, что можем забивать их везде. Сделаем все возможное для выхода в финал.

Матч "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

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