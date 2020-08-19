Кильян Мбаппе: «В финале Лиги чемпионов предпочитаю «Лион», французский клуб»

Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов.

— Я собираюсь оставить все силы на поле в воскресенье, — цитирует Мбаппе Get French Football News. — Я хочу выиграть Лигу чемпионов! В финале я, естественно, предпочитаю «Лион», французский клуб. Если мы не ценим нашу лигу, то кто тогда будет ее ценить? Если это будет «Бавария» — тоже хорошо, но в игре с «Лионом» будет особый вкус.

С Неймаром у нас схожие черты, нам очень весело, однако мы знаем, что нужно меньше сосредотачиваться на себе. Нам нужны партнеры, чтобы побеждать.