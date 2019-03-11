Кильян Мбаппе: "Уверен, что останусь в "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе заявил, что не собирается покидать парижский клуб, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов.

– Да, я думаю, что я буду здесь. Могу даже сказать, что я уверен в этом, – цитирует Мбаппе AS. – Не хочу добавлять еще проблем клубу к тем проблемам, которые появились после вылета. О моей ситуации можно не беспокоиться. Я все еще верю в этот проект.

Мы собираемся поднять голову и закончить сезон. Это наша цель и мы каждый день работаем над ее выполнением.

В текущем сезоне 20-летний Мбаппе провел за "ПСЖ" 33 матча во всех турнирах. На его счету 29 голов и 15 результативных передач.