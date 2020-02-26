Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен после ничьей с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что результат можно считать положительным.

— Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие, — цитирует пресс-служба УЕФА Сетьена. — В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой. «Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки.