Кике Сетьен: «Ничья с «Наполи» — положительный результат для «Барселоны»
02:43
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен после ничьей с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что результат можно считать положительным.
— Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие, — цитирует пресс-служба УЕФА Сетьена. — В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой. «Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027123--napoli-vs-barcelona/
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