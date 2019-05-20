Кейта полетел с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Марбелью

"Ливерпуль" отправился в Марбелью для подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Мерсисайдцы проведут на юге Испании шесть дней, сообщает пресс-служба клуба. Главный тренер Юрген Клопп взял с собой 26 футболистов, среди которых игроки молодежной команды Риан Брюстер, Кертис Джонс, Бен Вудберн и Каумхин Келлехер.

Также в состав вошел полузащитник Наби Кейта, который из-за травмы паха пропускает остаток сезона. По информации Liverpool Echo, восстановление 24-летнего хавбека идет с явным опережением графика. Есть вероятность, что Кейта сможет принять участие в матче с "Тоттенхэмом".

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.