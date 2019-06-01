Кейн - в стартовом составе "Тоттенхэма" на финальный матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

"Тоттенхэм" объявил состав на финальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля". С первых минут встречу начнет нападающий Харри Кейн.

Состав "Тоттенхэма": Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс, Кейн, Сиссоко, Алли, Эриксен.

Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" сыграет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane. @WilliamHill latest (18+) https://t.co/1HRJd1Kg3B#UCLfinal ⚪️ #COYS pic.twitter.com/llnpxbjrdn

– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 1 июня 2019 г.

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