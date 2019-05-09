Кейн надеется сыграть в финале Лиги чемпионов

Лидер атак "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что сможет восстановиться к финалу Лиги чемпионов. Форвард получил травму 9 апреля в первом четвертьфинале против "Манчестер Сити" (1:0), есть риск, что он выбыл до конца сезона.

- Восстановление идет хорошо, - цитирует BBC Кейна. - Я начал пробежки на этой неделе, мне нужно начать тренироваться еще усиленнее.

В полуфинале "Тоттенхэм" победил "Аякс" (0:1, 3:2), а в решающем матче встретится с "Ливерпулем".